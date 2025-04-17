İhtiyaç kredisi faiz oranları
Kredi faiz oranları kredi notuna göre değişebilir.
75.000 TL, 12 Ay vadeli ihtiyaç kredileri
17 Nisan 2025 - 29 teklif
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Vade3-6 Ay
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Maksimum tutar45.000 TL
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%0 Faizli Taksitli Nakit Avans ve Ek HesapYeni Müşterilere Özel
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Vade1-3 Ay
Maksimum tutar55.000 TL
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%0.99 FaizliYeni Müşterilere Özel
Faiz oranı%0,99
Vade3-6 Ay
Maksimum tutar50.000 TL
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- %0,99 faiz oranlı 6 Ay vadeli 25.000 TL 'ye varan ihtiyaç kredisi
İhtiyaç Kredisi
İhtiyaç Kredisi
İhtiyaç Kredisi
İhtiyaç Kredisi
İhtiyaç Kredisi
İhtiyaç Kredisi
İhtiyaç Kredisi
İhtiyaç Kredisi
İhtiyaç Kredisi
İhtiyaç Kredisi
İhtiyaç Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer bankaların kredi ve finansmanları
Ziraat BankasıZiraat Bankası İhtiyaç Kredisi
Faiz oranı%4,99
Aylık ödeme9.186 TL
Toplam ödeme110.234 TL
HalkBankHalkBank İhtiyaç Kredisi
Faiz oranı%5,25
Aylık ödeme9.355 TL
Toplam ödeme112.257 TL
OdeabankOdeabank İhtiyaç Kredisi
Faiz oranı%5,99
Aylık ödeme9.843 TL
Toplam ödeme118.111 TL
ŞekerbankŞekerbank İhtiyaç Kredisi
Faiz oranı%6,50
Aylık ödeme10.185 TL
Toplam ödeme122.225 TL
İhtiyaç Kredisi
N KOLAYNKolay İhtiyaç Kredisi
Faiz oranı%3,99
Aylık ödeme8.551 TL
Toplam ödeme102.617 TL
İhtiyaç kredisi maliyet tablosu
Min. Tutar1.000 TL
Maks. Tutar10.000.000 TL
Vade3 - 36 Ay
Min. Yıllık Maliyet Oranı%16,59
Maks. Yıllık Maliyet Oranı%164,70
Örnek: 12 Ay vadeli 100.000 TL ihtiyaç kredisi/finansmanı çekmek istediğinizde, yer alan en düşük faiz/kâr payı oranına göre aylık taksit ödemesi 10.746,3 TL, banka tahsis ücreti 50 TL, yıllık maliyet oranı ise %62,84’dir. Toplam faiz ödemesi 22.273,51 TL, toplam KKDF ödemesi 3.341,03 TL, toplam BSMV ödemesi 3.341,03 TL’dir. 12 ayın sonunda ödeyeceğiniz toplam ödeme tutarı ise 129.005,56 TL’dir.