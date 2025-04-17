İhtiyaç kredisi faiz oranları

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Kredi faiz oranları kredi notuna göre değişebilir.

75.000 TL, 12 Ay vadeli ihtiyaç kredileri

17 Nisan 2025 - 29 teklif

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Vade3-6 Ay
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Vade3 Ay
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Vade6 Ay
Maksimum tutar35.000 TL
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Faiz oranı%0
Vade3 Ay
Maksimum tutar45.000 TL
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%0 Faizli Taksitli Nakit Avans ve Ek HesapYeni Müşterilere Özel
Faiz oranı%0
Vade1-3 Ay
Maksimum tutar55.000 TL
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  • %0 faiz oranlı 3 Ay vadeli 25.000 TL 'ye varan taksitli nakit avans
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%0.99 FaizliYeni Müşterilere Özel
Faiz oranı%0,99
Vade3-6 Ay
Maksimum tutar50.000 TL
  • %0,99 faiz oranlı 3 Ay vadeli 25.000 TL 'ye varan taksitli destek hesap
  • %0,99 faiz oranlı 6 Ay vadeli 25.000 TL 'ye varan ihtiyaç kredisi
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İhtiyaç Kredisi
Faiz oranı%3,19
Aylık ödeme8.060 TL
Toplam ödeme96.754 TL
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İhtiyaç Kredisi
Faiz oranı%3,89
Aylık ödeme8.489 TL
Toplam ödeme101.870 TL
Detayları görüntüleHemen başvur
İhtiyaç Kredisi
Faiz oranı%3,89
Aylık ödeme8.489 TL
Toplam ödeme101.870 TL
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İhtiyaç Kredisi
Faiz oranı%3,89
Aylık ödeme8.489 TL
Toplam ödeme101.870 TL
Detayları görüntüleHemen başvur
İhtiyaç Kredisi
Faiz oranı%3,89
Aylık ödeme8.489 TL
Toplam ödeme101.870 TL
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İhtiyaç Kredisi
Faiz oranı%4,19
Aylık ödeme8.677 TL
Toplam ödeme104.119 TL
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İhtiyaç Kredisi
Faiz oranı%4,39
Aylık ödeme8.803 TL
Toplam ödeme105.632 TL
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İhtiyaç Kredisi
Faiz oranı%4,49
Aylık ödeme8.866 TL
Toplam ödeme106.392 TL
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İhtiyaç Kredisi
Faiz oranı%4,49
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Toplam ödeme106.392 TL
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İhtiyaç kredisi maliyet tablosu

Min. Tutar1.000 TL
Maks. Tutar10.000.000 TL
Vade3 - 36 Ay
Min. Yıllık Maliyet Oranı%16,59
Maks. Yıllık Maliyet Oranı%164,70
Örnek: 12 Ay vadeli 100.000 TL ihtiyaç kredisi/finansmanı çekmek istediğinizde, yer alan en düşük faiz/kâr payı oranına göre aylık taksit ödemesi 10.746,3 TL, banka tahsis ücreti 50 TL, yıllık maliyet oranı ise %62,84’dir. Toplam faiz ödemesi 22.273,51 TL, toplam KKDF ödemesi 3.341,03 TL, toplam BSMV ödemesi 3.341,03 TL’dir. 12 ayın sonunda ödeyeceğiniz toplam ödeme tutarı ise 129.005,56 TL’dir.