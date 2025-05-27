75.000 TL 6 ay vadeli ihtiyaç kredisi seçenekleri
Kredi faiz oranları kredi notuna göre değişebilir.
75.000 TL, 6 Ay vadeli ihtiyaç kredileri
27 Mayıs 2025 - 27 teklif
Yeni Müşterilere Özel Faizsiz Teklif
Faiz oranı%0
Vade3 Ay
Maksimum tutar75.000 TL
- 3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan nakit avans
- 3 Ay vadeli 50.000 TL’ye varan kredi
Yeni Müşterilere Özel Faizsiz Teklif
Faiz oranı%0
Vade6 Ay
Maksimum tutar60.000 TL
Yeni Müşterilere Özel Faizsiz Teklif
Faiz oranı%0
Vade3-6 Ay
Maksimum tutar60.000 TL
- 3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli avans
- 6 Ay vadeli 35.000 TL’ye varan kredi
Yeni Müşterilere Özel Faizsiz Teklif
Faiz oranı%0
Vade3 Ay
Maksimum tutar75.000 TL
- 3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan nakit avans
- 3 Ay vadeli 50.000 TL’ye varan kredi
Yeni Müşterilere Özel Faizsiz Teklif
Faiz oranı%0
Vade3 Ay
Maksimum tutar75.000 TL
- 3 Ay vadeli 50.000 TL’ye varan kredi
- 3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan nakit avans
100.000 TL'ye kadar Sabit Faiz Oranı
Faiz oranı%2,99
Vade24 Ay
Maksimum tutar100.000 TL
Yeni Müşterilere Özel Faizsiz Teklif
Faiz oranı%0
Vade3 Ay
Maksimum tutar45.000 TL
- 3 Ay vadeli 20.000 TL’ye varan kredi
- 3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan nakit avans
Yeni Müşterilere Özel Faizsiz Teklif
Faiz oranı%0
Vade1-3 Ay
Maksimum tutar55.000 TL
- 1 Ay vadeli 30.000 TL’ye varan ek hesap
- 3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan nakit avans
Kampanyaya dair ayrıntılı bilgi ve değerlendirme detaylarına “Koşullar” butonundan ulaşabilirsiniz.
%0.99 FaizliYeni Müşterilere Özel
Faiz oranı%0,99
Vade3-6 Ay
Maksimum tutar50.000 TL
- 3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan destek hesap
- 6 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan İhtiyaç kredisi
Diğer bankaların kredi ve finansmanları
Ziraat BankasıZiraat Bankası İhtiyaç Kredisi
Faiz oranı%4,99
Aylık ödeme15.486 TL
Toplam ödeme92.918 TL
HalkBankHalkBank İhtiyaç Kredisi
Faiz oranı%5,25
Aylık ödeme15.650 TL
Toplam ödeme93.899 TL
ŞekerbankŞekerbank İhtiyaç Kredisi
Faiz oranı%6,50
Aylık ödeme16.446 TL
Toplam ödeme98.675 TL
İhtiyaç kredisi maliyet tablosu
Min. Tutar1.000 TL
Maks. Tutar10.000.000 TL
Vade3 - 36 Ay
Min. Yıllık Maliyet Oranı%16,59
Maks. Yıllık Maliyet Oranı%164,70
Örnek: 12 Ay vadeli 100.000 TL ihtiyaç kredisi/finansmanı çekmek istediğinizde, yer alan en düşük faiz/kâr payı oranına göre aylık taksit ödemesi 10.908,35 TL, banka tahsis ücreti 50 TL, yıllık maliyet oranı ise %67,79’dir. Toplam faiz ödemesi 23.769,42 TL, toplam KKDF ödemesi 3.565,41 TL, toplam BSMV ödemesi 3.565,41 TL’dir. 12 ayın sonunda ödeyeceğiniz toplam ödeme tutarı ise 130.950,25 TL’dir.