75.000 TL 6 ay vadeli ihtiyaç kredisi seçenekleri

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Kredi faiz oranları kredi notuna göre değişebilir.

75.000 TL, 6 Ay vadeli ihtiyaç kredileri

27 Mayıs 2025 - 27 teklif

Yeni Müşterilere Özel Faizsiz Teklif

Faiz oranı%0
Vade3 Ay
Maksimum tutar75.000 TL
  • 3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan nakit avans
  • 3 Ay vadeli 50.000 TL’ye varan kredi

Yeni Müşterilere Özel Faizsiz Teklif

Faiz oranı%0
Vade6 Ay
Maksimum tutar60.000 TL
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Yeni Müşterilere Özel Faizsiz Teklif

Faiz oranı%0
Vade3-6 Ay
Maksimum tutar60.000 TL
  • 3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli avans
  • 6 Ay vadeli 35.000 TL’ye varan kredi

Yeni Müşterilere Özel Faizsiz Teklif

Faiz oranı%0
Vade3 Ay
Maksimum tutar75.000 TL
  • 3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan nakit avans
  • 3 Ay vadeli 50.000 TL’ye varan kredi

Yeni Müşterilere Özel Faizsiz Teklif

Faiz oranı%0
Vade3 Ay
Maksimum tutar75.000 TL
  • 3 Ay vadeli 50.000 TL’ye varan kredi
  • 3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan nakit avans

100.000 TL'ye kadar Sabit Faiz Oranı

Faiz oranı%2,99
Vade24 Ay
Maksimum tutar100.000 TL
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Yeni Müşterilere Özel Faizsiz Teklif

Faiz oranı%0
Vade3 Ay
Maksimum tutar45.000 TL
  • 3 Ay vadeli 20.000 TL’ye varan kredi
  • 3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan nakit avans

Yeni Müşterilere Özel Faizsiz Teklif

Faiz oranı%0
Vade1-3 Ay
Maksimum tutar55.000 TL
  • 1 Ay vadeli 30.000 TL’ye varan ek hesap
  • 3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan nakit avans

Kampanyaya dair ayrıntılı bilgi ve değerlendirme detaylarına “Koşullar” butonundan ulaşabilirsiniz.

Faiz oranı%3,39
Aylık ödeme14.497 TL
Toplam ödeme87.021 TL
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Faiz oranı%3,95
Aylık ödeme14.840 TL
Toplam ödeme89.041 TL
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Faiz oranı%3,99
Aylık ödeme14.865 TL
Toplam ödeme89.189 TL
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Faiz oranı%3,99
Aylık ödeme14.865 TL
Toplam ödeme89.189 TL
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Faiz oranı%3,99
Aylık ödeme14.865 TL
Toplam ödeme89.189 TL
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Faiz oranı%4,14
Aylık ödeme14.957 TL
Toplam ödeme89.744 TL
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Faiz oranı%4,34
Aylık ödeme15.081 TL
Toplam ödeme90.486 TL
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Faiz oranı%4,39
Aylık ödeme15.112 TL
Toplam ödeme90.672 TL
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%0.99 FaizliYeni Müşterilere Özel
Faiz oranı%0,99
Vade3-6 Ay
Maksimum tutar50.000 TL
  • 3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan destek hesap
  • 6 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan İhtiyaç kredisi
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Faiz oranı%4,49
Aylık ödeme15.174 TL
Toplam ödeme91.045 TL
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Faiz oranı%4,69
Aylık ödeme15.299 TL
Toplam ödeme91.792 TL
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KuveytTürk Nakit Fırsatı
Faiz oranı%4,73
Aylık ödeme15.324 TL
Toplam ödeme91.942 TL
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Faiz oranı%4,90
Aylık ödeme15.430 TL
Toplam ödeme92.580 TL
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Faiz oranı%5,64
Aylık ödeme15.896 TL
Toplam ödeme95.378 TL
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Diğer bankaların kredi ve finansmanları

HSBCHSBC İhtiyaç Kredisi
Faiz oranı%4,50
Aylık ödeme15.180 TL
Toplam ödeme91.082 TL
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ICBCICBC İhtiyaç Kredisi
Faiz oranı%4,58
Aylık ödeme15.230 TL
Toplam ödeme91.381 TL
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Ziraat BankasıZiraat Bankası İhtiyaç Kredisi
Faiz oranı%4,99
Aylık ödeme15.486 TL
Toplam ödeme92.918 TL
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HalkBankHalkBank İhtiyaç Kredisi
Faiz oranı%5,25
Aylık ödeme15.650 TL
Toplam ödeme93.899 TL
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ŞekerbankŞekerbank İhtiyaç Kredisi
Faiz oranı%6,50
Aylık ödeme16.446 TL
Toplam ödeme98.675 TL
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İhtiyaç kredisi maliyet tablosu

Min. Tutar1.000 TL
Maks. Tutar10.000.000 TL
Vade3 - 36 Ay
Min. Yıllık Maliyet Oranı%16,59
Maks. Yıllık Maliyet Oranı%164,70
Örnek: 12 Ay vadeli 100.000 TL ihtiyaç kredisi/finansmanı çekmek istediğinizde, yer alan en düşük faiz/kâr payı oranına göre aylık taksit ödemesi 10.908,35 TL, banka tahsis ücreti 50 TL, yıllık maliyet oranı ise %67,79’dir. Toplam faiz ödemesi 23.769,42 TL, toplam KKDF ödemesi 3.565,41 TL, toplam BSMV ödemesi 3.565,41 TL’dir. 12 ayın sonunda ödeyeceğiniz toplam ödeme tutarı ise 130.950,25 TL’dir.