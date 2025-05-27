Hesap bir global holding şirketidir.

Hesap, bankalardan alınan bilgiler doğrultusunda finansal ürünlerin karşılaştırılması ve başvuruların kullanıcılar tarafından bankalara yapılması konusunda destek olmaktadır. Gösterilen bilgiler, banka tarafından iletilen bilgi olup, kredi notunuza, bankanın kampanya koşullarına, bankanın politika ve kriterlerine göre değişkenlik gösterebilmektedir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankanın inisiyatifindedir. Bu kapsamda, Hesap’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Hesap, kredilerin tahsisine yönelik herhangi bir garanti veremez ve bankaların inisiyatifinde gerçekleştirilen değerlendirme sonuçları nedeniyle sorumlu tutulamaz.